Пушилин рассказал о темпах угледобычи в ДНР

Сейчас ее объем составляет порядка 1 млн тонн, к концу года этот показатель планируется увеличить до 3,3 млн тонн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Угольные госпредприятия Донецкой Народной Республики добыли с начала 2023 года около 1 млн тонн угля. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Добыли уже порядка 1 млн тонн. Мы запланировали в течение 5-6 лет провести модернизацию, улучшить условия труда, повысить заработную плату. Используя только госресурс, это было бы сделать крайне сложно, поэтому сейчас проводим работу с инвесторами. Мы сможем создать все необходимые условия, чтобы угольная отрасль могла развиваться", - сказал Пушилин.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционирует пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входит 17 шахт.

Ранее Пушилин сообщал, что к 2030 году планируется вывести уровень добычи угля в республике с 3 млн до 12 млн тонн.