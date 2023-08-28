Более 5 тыс. российских предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда"

В пресс-службе Агентства инвестиционного развития сообщили, что это составляет порядка 1,7 млн человек

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда", который призван повысить эффективность с помощью технологий бережливого производства, стали уже более 5 тыс. российских предприятий. Это составляет порядка 1,7 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) со ссылкой на главу департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александра Молодцова.

"Изначально был поставлен план выйти на 5%-ный рост производительности труда по базовым несырьевым отраслям, показатель был достигнут еще в 2022 году. Сегодня в нацпроекте участвуют более 5 тыс. предприятий - это порядка 1,7 млн человек. Проект заметен: мы видим, что предприятия-участники растут быстрее, чем отрасль в целом", - приводит его слова пресс-служба.

По его данным, сказанным на форуме "Технопром" в Новосибирске, экономический эффект предприятий, улучшающих производительность с Федеральным центром компетенций, уже превысил 250 млрд дополнительно созданной добавленной стоимости. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, нацпроект имеет огромное значение для экономики региона. В нем участвуют 99 предприятий пяти отраслей - строительство, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и торговля. Он подчеркнул, что в нацпроекте задействованы не только традиционные производства, но и современные технологические компании, в среднем они улучшают производительность труда на 30%, выработку на одного сотрудника более 50%, а незавершенное производство снижают на треть. "С учетом того, что в экономике региона более 140 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и еще 80 тыс. индивидуальных предпринимателей, компаний участников может быть гораздо больше", - цитирует его пресс-служба.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходил в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводился при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступило генеральным информационным партнером мероприятия.