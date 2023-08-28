Россия рассчитывает на закрепление тенденции роста промышленного производства в ЕАЭС

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что промышленное производство в Евразийском экономическом союзе выросло практически на 3%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России рассчитывает на закрепление тенденции роста промышленного производства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и углубление промышленной кооперации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что совместно с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым в июле посетил выставку "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, где "практически все члены союза были представлены своими технологическими проектами". По словам председателя кабинета министров, промышленное производство в ЕАЭС выросло практически на 3%.

"Углубление этой кооперации будет способствовать встраиванию нашего союза в глобальные производственные цепочки товаров, что очень важно - с высокой добавленной стоимостью", - сказал Мишустин. "Мы с партнерами согласны, что именно сегодня, в непростой ситуации в мире, крайне важно вывести взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза на еще более высокий уровень, воплотить в жизнь и перспективные совместные проекты во всех областях на благо наших людей. Дальше также будем продолжать делать все необходимое для того, чтобы создавать комфортные условия для жизни в наших государствах", - сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что российская сторона планирует принять участие в выставке "Иннопром. Казахстан", которая пройдет в Астане в сентябре.

Глава правительства России поручил вице-премьерам отслеживать выполнение достигнутых в рамках ЕАЭС договоренностей, в том числе по отраслевым направлениям.