28 августа, 08:31

"Яндекс" добавил создание коротких видео в "Шедеврум"

Они могут стать базой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и других проектов, отметили в компании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Приложение "Шедеврум", использующее нейросеть YandexGPT для генерации картинок и текстов, научилось создавать короткие видеоролики по запросу пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Ролики длятся четыре секунды с частотой 24 FPS. Они могут стать базой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и других проектов, отмечают в "Яндексе". Кадры для будущего видео создаются по методу каскадной диффузии.

Видео после публикации можно сохранить в формате MP4. Сейчас "Яндекс" тестирует создание видео, функция доступна активным пользователям "Шедеврума" в обновленной версии приложения. Но ознакомиться с результатами генерации в ленте приложения могут все. 

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