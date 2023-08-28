"Яндекс" добавил создание коротких видео в "Шедеврум"

Они могут стать базой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и других проектов, отметили в компании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Приложение "Шедеврум", использующее нейросеть YandexGPT для генерации картинок и текстов, научилось создавать короткие видеоролики по запросу пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Ролики длятся четыре секунды с частотой 24 FPS. Они могут стать базой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и других проектов, отмечают в "Яндексе". Кадры для будущего видео создаются по методу каскадной диффузии.

Видео после публикации можно сохранить в формате MP4. Сейчас "Яндекс" тестирует создание видео, функция доступна активным пользователям "Шедеврума" в обновленной версии приложения. Но ознакомиться с результатами генерации в ленте приложения могут все.