В НБКИ сообщили, что средний размер микрозайма в июле вырос до 9,43 тыс. рублей

Национальное бюро кредитных историй заявило, что рост показателя отмечен на фоне сокращения количества выданных микрозаймов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средний размер микрозаймов или займов "до зарплаты" - до 30 тыс. рублей в июле 2023 года увеличился на 2,7% и составил 9,43 тыс. рублей (в июне 2023 года - 9,18 тыс. рублей). При этом рост показателя отмечен на фоне сокращения количества выданных микрозаймов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек "займа до зарплаты" в июле 2023 года также немного вырос - на 3,9% (в июле 2022 года - 9,07 тыс. рублей).

Согласно данным бюро, наибольший средний размер микрозайма в июле 2023 года был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (10,70 тыс. рублей), Московской области (10,42 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (10,27 тыс. рублей), а также в Ростовской области (9,79 тыс. рублей).

По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее увеличение среднего чека микрозайма продемонстрировали Архангельская область (+4,7%), Удмуртская Республика (+4,6%), а также Ленинградская (+4,4%), Новосибирская (+4,3%) и Саратовская (+3,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель возрос чуть менее значительно - на 2,5% и 2,1% соответственно.

"Некоторый рост среднего чека микрозайма в последнее время отмечается на фоне сокращения выдачи микрозаймов. При этом такое снижение выдачи во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, делегируют более значительные суммы", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.