Украина закачала в ПХГ 14 млрд куб. м газа из необходимых на зиму 14,7 млрд

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил, что Украина не планирует импортировать газ из соседних стран, но это возможно при "аварийном сценарии" для создания резервного объема

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прохождение Украиной отопительного сезона 2023 и 2024 годов требует запасов газа в объеме 14,7 млрд куб. м. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Для успешного прохождения нынешнего отопительного сезона понадобится закачать в подземные хранилища газа [ПХГ] 14,7 млрд куб. м. Сейчас мы активно закачиваем газ и уже достигли отметки в 14 млрд куб. м", - сказал он в эфире телеканала "Рада", не исключив, что в ПХГ к началу сезона будет даже больше 14,7 млрд куб. м.

По словам Чернышова, Украина не планирует в 2023 году импортировать газ из соседних стран, однако это возможно при "аварийном сценарии" для создания резервного объема.

"Украина имеет достаточно своих объемов, "Нафтогаз" увеличивает сейчас собственную добычу. Только в 2023 году добыча газа вырастет на 8%. Так что Украина может рассчитывать на то, что полностью обеспечит себя собственным газом", - отметил он.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее признали, что предстоящая зима будет для энергетической системы страны гораздо сложнее прошлой. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал граждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.