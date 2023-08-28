В Москве производители продуктов питания увеличили поставки на 7%

За период с января по июнь 2023 года в городе увеличилось производство мясной продукции на 44%, рыбы и морепродуктов - на 21,8%, а кондитерских изделий - на 10,7%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 250 предприятий представляют в Москве пищевую промышленность, за полгода объем отгруженного продовольствия вырос более чем на 7%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем отгруженного московскими предприятиями продовольствия с января по июнь 2023 года вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. <…> Сегодня пищевую промышленность столицы представляют более 250 предприятий, на которых заняты свыше 60 тыс. человек. Общий объем продуктов питания, который отгрузили московские производители за первые шесть месяцев этого года, составил 291,8 млрд рублей. При этом производство пищевой продукции за тот же период увеличилось на 21,5%. Это говорит о готовности столичных предприятий к освоению новых рынков сбыта и ожидании дальнейшего роста объема поставок", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что столичные производители активно заполняют ниши отечественного рынка, освободившиеся после ухода западных брендов, и увеличивают отгрузки не только в Москву и регионы, но и за рубеж. Пищевые предприятия активно пользуются системной поддержкой города: так, 24 из них имеют статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые льготы.

"В Москве производят мясные, рыбные, кондитерские изделия и многие другие виды продукции. Столичные предприятия планомерно наращивают объемы производства. Так, за период с января по июнь текущего года в городе увеличилось производство мясной продукции на 44%, рыбы и морепродуктов - на 21,8%, а кондитерских изделий - на 10,7%", - уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Для изготовителей пищевой продукции в Москве действует широкий набор антикризисных мер поддержки, которые разработали для промышленности и всего бизнеса в целом. В него входят льготные кредиты, гранты на производство импортозамещающих товаров, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.