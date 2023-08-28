"Ъ": MarkAB Capital хочет получить сертификат для выпуска SSJ 100

В пресс-службе SJI воздержались от комментариев до официального перезапуска СП

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инвесткомпания MarkAB Capital из ОАЭ может купить долю Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в итальянской SuperJet International (SJI, совместное предприятие ОАК и Leonardo) для налаживания производства самолетов SSJ 100 (принадлежит ПАО "Яковлеву"). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к SJI.

Газета уточняет, что передача сертификата и "всей технической документации на самолет" - одно из условий, при которых MarkAB Capital готова приобрести долю ОАК в SJI. Из-за санкций эта доля арестована, но параллельно SJI пытается убедить власти Италии снять арест, сообщает собеседник "Коммерсанта" в Брюсселе.

В пресс-службе SJI воздержались от комментариев до официального перезапуска СП. Там также отметили, что компания "стремится обеспечить свое будущее за счет привлечения новых акционеров". "Мы активно работаем над планом перезапуска компании, который станет возможным только после выполнения определенных условий и получения необходимых разрешений со стороны итальянских и российских властей", - указали в SJI.

Гендиректор SJI Камилло Перфидо не ответил на запрос газеты. Пресс-службы EASA, MarkAB, "Ростеха", ОАК и "Яковлева" (бывший "Иркут") не стали комментировать ситуацию.