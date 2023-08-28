В Ростовской области дополнительно выделят 615 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций сообщили, что общая протяженность объектов ремонта составит около 50 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Дополнительные средства в объеме 615 млн рублей в 2023 году выделят Ростовской области на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На эти деньги отремонтируют около 50 км полотна, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В Ростовскую область в этом году дополнительно поступит 615 млн рублей. Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние девяти объектов в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах. Общая протяженность запланированных к ремонту объектов составит порядка 50 км", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что деньги поступят по программе казначейских кредитов, ремонт дорог запланирован на участке трассы Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево - Снежное до границы с Донецкой Народной Республикой, а также на четырех участках автодороги, ведущей от нее к селам Новиковка, Лысогорка и Каршенно-Анненка в Ростовской области. Также в нормативное состояние приведут участки трасс Миллерово - Луганск, Ростов-на-Дону - Дебальцево, Таганрог - село Федоровка и Таганрог - село Беглица.