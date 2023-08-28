Министр ЮАР назвал Китай идеальным партнером в преодолении кризиса в электроэнергетике

Для прекращения общенациональных перебоев с электричеством, планируется подключить возобновляемые источники энергии ЮАР к национальной электросистеме, сообщил Кгосиентшо Рамокгопа

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Китай, лидирующий в области возобновляемой энергетики, является идеальным и привилегированным партнером ЮАР в ее работе по преодолению кризиса в области электроэнергетики, который выражается в длительных общенациональных веерных отключениях электричества. Об этом заявил министр в канцелярии президента, ответственный за электроэнергетику ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа.

"КНР является доминирующим игроком в сфере возобновляемых источников энергии и представляет собой идеального партнера для ЮАР, - цитирует министра местный новостной портал News 24. - Китай провел необходимую модернизацию своего энергетического комплекса". Рамокгопа отметил, что Китай обладает сейчас почти половиной из всех действующих в мире ветровых и солнечных мощностей, страна также является крупнейшим в мире инвестором в возобновляемую энергетику.

"Партнерство, в которое мы вступаем с Китаем, связано с эксплуатацией в ЮАР возобновляемых источников энергии с тем, чтобы подключить эти объекты к национальной электросистеме", - заявил Рамокгопа. Он заметил, что ЮАР сотрудничает и с другими странами БРИКС по вопросам энергетики, однако пока только Китай представил конкретные проекты.

На минувшей неделе состоялся государственный визит в ЮАР председателя КНР Си Цзиньпина. По его итогам были подписаны документы по двустороннему сотрудничеству, в том числе в области энергетики.

В ЮАР с марта 2022 года непрерывно вводятся затяжные веерные отключения электричества. Ситуация в национальной электроэнергетике ухудшается все последние годы. Причина создавшегося положения - стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей.