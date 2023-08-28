Встреча министров финансов БРИКС состоится в октябре

Как сообщили в ЮАР, вопрос о создании единой валюты объединения на встрече стоять не будет

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Встреча министров финансов БРИКС по расширению использования национальных валют стран-членов во взаимной торговле состоится в октябре на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которая пройдет в Марокко, однако вопрос о создании единой валюты объединения на ней стоять не будет. Об этом сообщил министр финансов ЮАР Инок Годонгвана, возглавляющий рабочую группу БРИКС по созданию новых механизмов сотрудничества в области финансовых инструментов, включая единую платежную систему.

"Я думаю, что большинство разговоров вокруг единой валюты БРИКС представляют собой неуместные дебаты, - приводит его слова местная газета Daily Maverick. - Это не то, что мы вообще обсуждаем. На текущий момент еще слишком рано вступать в эту дискуссию [по единой валюте БРИКС]".

Годонгвана отметил, что министры финансов БРИКС обсуждают сейчас иные вопросы. "Мы озабочены другими вещами, помимо единой валюты, - заявил глава Минфина ЮАР. - Нам вряд ли будет легко найти путь к единой валюте БРИКС".

На состоявшемся на минувшей неделе саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансам изучить вопрос о создании единой платежной системы. Их выводы должны поступить на рассмотрение предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в 2024 году в Казани под председательством России.