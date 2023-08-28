В Свердловской области более 570 млн рублей направили на строительство социальных объектов

В департаменте информационной политики региона сообщили, что эти средства отправят в Екатеринбург, Ирбит и Верхотурье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области дополнительно направило более 570 млн рублей на строительство социальных объектов в Екатеринбурге, Ирбите и Верхотурье. В частности, за счет этих средств намерены построить несколько улиц, детсад и стадион, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 572,8 миллиона рублей на строительство социальных объектов в городах региона. Деньги направлены Екатеринбургу, Ирбиту и Верхотурью в рамках строительной госпрограммы для достижения целей нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Демография", - говорится в сообщении.

Для стимулирования жилищного строительства в Екатеринбурге направили почти 500 млн рублей, на эти средства планируется строительство улицы Амундсена Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Кроме того, за счет финансирования завершат строительство участков улиц Рябинина и Вавилова - от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.

Ирбиту направлено 62,7 млн рублей на строительство детского сада на 270 мест, по данным департамента, учреждение повысит доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Еще 17,8 млн рублей направлены Верхотурью на строительство стадиона "Олимп", где разместятся зона воркаута, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.