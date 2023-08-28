Минсельхоз заявил об увеличении розничных цен на хлеб на 1% с начала года

По итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в России с начала года увеличились всего на 1%, по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"С начала текущего года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки увеличились всего на 1%. Минсельхоз России ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции", - говорится в сообщении.

По оценкам министерства, внутренний рынок переработки в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая муку хлебопекарную. При этом качество в этом году находится на высоком уровне - порядка 75% пшеницы относится к продовольственным классам.

Цены на продовольственную пшеницу в настоящее время ниже либо на уровне прошлогодних значений в зависимости от класса. В то время как стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее.

"Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Стоит отметить, что значительная доля производственных затрат в этой сфере приходится на другие составляющие, включая заработную плату, электроэнергию, логистику. В настоящее время издержки по этим направлениям действительно имеют устойчивую тенденцию к росту", - рассказали в министерстве.

Ранее газета РБК со ссылкой на директора Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат "Коломенский", хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод "Каравай" и других крупных производителей) Рустама Айдиева написала, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства: повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7-10%.