Заявки на участие в российско-китайском форуме "Ростки" подали 13 стран и 47 регионов РФ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что всего в программе форума более 40 деловых мероприятий

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. участников зарегистрировались на данный момент на первый российско-китайский форум "Ростки", который пройдет в Казани. Заявки подали участники из 47 регионов РФ и 13 стран, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"У нас осталось еще 10 дней до мероприятия. Как правило, последняя неделя бывает взрывная. <...> Уже мы видим 1,5 тыс. зарегистрированных участников. <...> На сегодняшнюю дату это 47 регионов РФ. Получается, больше половины субъектов уже едет на эту площадку. И ряд делегаций представлен губернаторами", - сказала Минуллина.

Кроме того, по ее словам, зарегистрировались участники из 13 стран, среди которых Марокко, Камерун, ЮАР, Турция, Иран.

Минуллина отметила, что в программе форума более 40 деловых мероприятий по различным тематикам. Одними из ключевых направлений станут промышленная кооперация и технологическое развитие. "В этом году [форум проходит] впервые, мы посмотрим, какие будут результаты, какие будут отзывы по итогам от участников. И полагаем, что ежегодно будем проводить", - сказала глава АИР.

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия российско-китайского форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы.