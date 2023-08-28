В Молдавии фермеров планируют переориентировать на переработку сырья

Глава Минсельхоза республики Владимир Боля отметил, что агропромышленная отрасль сегодня "совершенно не ориентирована на переработку, что приводит к низкой производительности и высокой себестоимости молдавской продукции"

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии пересмотрит систему субсидирования главной в стране отрасли - агропромышленной - с целью переориентировать ее с производства сырья на его переработку. Об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства республики Владимир Боля, отметив, что отрасль сегодня "совершенно не ориентирована на переработку, что приводит к низкой производительности и высокой себестоимости молдавской продукции".

"Система субсидирования будет пересмотрена, чтобы переориентировать переработку сырья. Субсидии предоставляются в сельском хозяйстве, чтобы укрепить фермеров и гарантировать, что граждане будут иметь на своих столах дешевую продукцию. В настоящее время этого не происходит", - сказал Боля. Он привел пример, что установившиеся в настоящее время в стране низкие цены на зерно не отразились на цене производных продуктов.

Министр уточнил, что перед внедрением новой системы субсидирования агропрома, она пройдет этап обсуждения со специалистами. "Это позволит создать функциональную сельскохозяйственную экономическую систему, которая будет отвечать потребностям граждан", - пояснил он.

Боля также сообщил о планах властей законодательно запретить выращивать кукурузу в засушливых южных районах страны, где из-за нехватки воды уже много лет наблюдаются потери, а пострадавшие фермеры просят правительство о помощи.

"На юге страны количество осадков находится на уровне 200-300 мм, а кукурузе для роста необходимо 580-600 мм. По сути, следует на уровне закона установить, что если в регионе, где вы возделываете, выпадает менее 500 мм осадков, то кукурузу сажать нельзя. Если у вас нет агронома, который бы вам это сказал, то мы на юридическом уровне скажем об этом", - пояснил министр.