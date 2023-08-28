"Русолово" оценивает проект месторождения Пыркакайские штокверки в $300 млн

Компания планирует завершить предпроектную стадию осенью, сообщил президент "Селигдара" Константин Бейрит

ПЕВЕК, 28 августа. /ТАСС/. "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") оценивает проект разработки месторождения Пыркакайские штокверки примерно в $300 млн. Компания планирует завершить предпроектную стадию осенью этого года, после чего будут приняты дальнейшие инвестиционные решения, сообщил журналистам президент "Селигдара" Константин Бейрит.

По его оценке, проект разработки месторождения будет стоить около $300 млн. Компания ожидает объем добычи на уровне 6 млн тонн руды в год после выхода месторождения на проектную мощность.

Кроме того, "Русолово" планирует завершить в 2025-2026 годах строительство в Хабаровском крае Амурского металлургического комбината по переработке олова. "Мы уже выбрали проектировщика по металлургическому переделу в Хабаровском крае. Проектировка должна занять примерно полгода", - сказал Бейрит.

По его словам, компания рассчитывает зимой или весной следующего года выйти на экспертизу по строительству комбината. "Я думаю, строить его будут года два", - добавил президент "Селигдара".

Пыркакайские штокверки - одно из крупнейших в мире оловянных месторождений с запасами 243 тыс. тонн олова и 16 тыс. тонн триоксида вольфрама. Расположено на Чукотке, в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека.

В августе 2020 года "Русолово" получило лицензию на право пользования недрами месторождения.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.

В 2022 году компания добыла 7,55 тонны золота, а также произвела 2,9 тыс. тонн олова в концентрате.