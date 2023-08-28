Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Сберу первый в РФ наивысший ESG-рейтинг

Он означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Cберу первый в РФ ESG-рейтинг на уровне ESG-II(a), что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. На текущий момент такая оценка является максимально присвоенной для отечественного рынка. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, прогноз по рейтингу - стабильный.

В сообщении указано, что высокий результат обусловлен ростом портфеля ответственного финансирования, наличием в линейке устойчивых и социально-ориентированных продуктов, а также регламентацией ESG-деятельности корпоративными политиками и эффективным управлением отраслевыми ESG-рисками.

"На текущий момент ESG-II(a) является максимальным уровнем из рейтингов устойчивого развития, присвоенных агентством "Эксперт РА". <...> Мы ожидаем, что компания продолжит дальнейшую трансформацию своей деятельности в соответствии с ESG-принципами и передовыми практиками, что позволит ей сохранять лидирующие позиции на российском рынке", - рассказал заместитель гендиректора, директор по рейтинговой деятельности агентства Александр Сараев.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова подчеркнула, что Сбер стал первой компанией в России, которой агентство присвоило рейтинг уровня ESG-II(a). "Радует, что позитивные оценки также получили наши экологические практики, программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, а также социальные, инклюзивные и просветительские проекты по финансовой грамотности. При этом драйвером ESG-трансформации мы по праву считаем развитие направления ответственного финансирования", - отметила Завьялова.

"Эксперт РА" - российское кредитное рейтинговое агентство, включенное в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Занимается присвоением рейтингов (в том числе - с 2019 года ESG-рейтингов), а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Рейтинговые оценки агентства "Эксперт РА" в том числе влияют на допуск финансовых организаций и эмитентов к тем или иным видам деятельности.

Реализация ESG-стратегий компаний вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).