"Ростелеком" поддержал идею создания гибридной сети связи для управления БПЛА

Такая цель отражена в проекте стратегии развития российской отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" поддерживает идею создания в России гибридной сети связи для управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на форуме БРИКС "Облачный город".

Такая цель отражена в проекте стратегии развития российской отрасли связи до 2035 года, с которым ранее ознакомился ТАСС. Сеть планируют создать поэтапно, она будет включать наземный и спутниковый сегменты.

"Потребители информации - они же на земле живут. Поэтому в любом случае соответствующая инфраструктура понадобится", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос ТАСС о гибридной сети.

"Ростелеком" - российский государственный оператор, крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка.