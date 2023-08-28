Турция ведет переговоры по строительству новых АЭС в стране

Обсуждения о строительстве станций в Синопе и Фракии идут в том числе с Россией, сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Турция ведет активные переговоры по реализации проектов строительства АЭС в Синопе и Фракии. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT.

"Мы ведем активные переговоры по строительству новых АЭС в Синопе и Фракии с зарубежными партнерами, в том числе с Россией", - сказал министр. По его словам, наряду с классическими АЭС Турция планирует возведение модульных атомных станций.

Байрактар ранее сообщал, что приступить к реализации проектов строительства второй и третьей АЭС власти Турции планируют в течение пяти лет. Он отмечал, что интерес к проекту строительства АЭС в черноморской провинции Синоп проявляют Россия, Южная Корея и Франция. С Китаем ведутся переговоры по проекту строительства третьей АЭС во Фракии (европейская часть Турции - прим. ТАСС).

Мощность станций в Синопе и Фракии, как ожидается, будет аналогична АЭС "Аккую". Запустить ее первый энергоблок планируется запустить 29 октября 2024 года.

Проект строительства первой турецкой АЭС реализуется на основании межправсоглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого блока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.