Выручка Yandex Cloud в первом полугодии выросла почти в два раза

По итогам отчетного периода распределение долей выручки между инфраструктурными и платформенными сервисами платформы остается на прежнем уровне

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выручка платформы Yandex Cloud в первом полугодии 2023 года возросла почти вдвое в сравнении с тем же периодом годом ранее, до 5,8 млрд рублей, следует из отчета облачной платформы.

По итогам отчетного периода распределение долей выручки между инфраструктурными и платформенными сервисами платформы остается на прежнем уровне, доля первых составила 55%.

Помимо этого, Yandex Cloud сообщила об увеличении числа клиентов до 27,9 тыс. Пользователи Yandex Cloud по итогам полугодия нарастили потребление сервисов в 1,6 раза.