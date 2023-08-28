Депутат Занко направила в Минцифры более 500 идей представителей НКО по развитию Госвеб

Они предусматривают в том числе создание на сайтах ряда специальных разделов и кнопки для пожертвований

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором собраны более 500 инициатив представителей некоммерческих организаций (НКО) и Общественной палаты РФ по наполнению конструктора сайтов Госвеб, они предусматривают в том числе создание на сайтах ряда специальных разделов и кнопки для пожертвований. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

"Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сегодня направила главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву предложения по наполнению государственного конструктора сайтов Госвеб для НКО. Он будет доступен организациям уже с 2024 года", - говорится в сообщении.

Представители НКО предложили в том числе предусмотреть кнопку для пожертвований, через которую можно перечислить денежные средства, и создать специальный раздел, где НКО могли бы размещать годовую отчетность, документы для жертвователей и спонсоров. В пресс-службе сообщили, что среди предложений - создание страницы об истории организации, ее целях и направлениях работы, о сотрудниках, а также размещение контактов с картой и геолокацией основного офиса и отделений организации, в которые можно обращаться.

"Вместе с коллегами из Минцифры мы разработали критерии получения новой формы инфоподдержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Такую помощь смогут получить те социально ориентированные НКО, которые были зарегистрированы как юрлицо не менее чем за год до подачи заявки и сейчас осуществляют один или несколько видов деятельности по ряду социальных направлений. Среди них - оказание помощи пострадавшим в результате бедствий, благотворительная и волонтерская деятельность, деятельность в сфере патриотического воспитания", - добавила Занко.

Инициативы подготовлены в развитии закона о цифровой и информационной безопасности НКО, который был принят в апреле этого года. Его инициатором стала Занко. Благодаря закону с 2024 года организации из реестра социально ориентированных НКО смогут бесплатно воспользоваться конструктором Госвеб, а НКО, которые столкнулись с хакерскими атаками из-за рубежа и хранят большое количество персональных данных, смогут перенести свои сайты на защищенный сервер Гособлако. В июне представители Минцифры, Минэкономразвития и сторонники "Единой России" провели совещание, в ходе которого договорились, что при подготовке конструктора Госвеб будут учтены предложения представителей НКО.