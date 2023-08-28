В Европе цены на газ за два дня выросли на 4,1% на фоне сокращения экспорта из Норвегии

По данным норвежского оператора Gassco, ежедневные поставки газа за последние дни упали до примерно 170 млн куб. м

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Цены на природный газ на европейском рынке выросли на 4,1% за выходные на фоне спада экспорта из Норвегии и сохраняющихся опасений касательно возможных сбоев поставок из Австралии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, цена биржевых фьючерсов в понедельник выросла на 4,1%. Отмечается, что рост произошел на фоне снижения объемов поставок газа в Европу из Норвегии до самых низких значений с июня 2022 года. По данным норвежского оператора Gassco, ежедневные поставки газа за последние дни упали с более чем 300 млн куб. м до примерно 170 млн куб. м. Как уточняет Bloomberg, сокращение экспорта из крупнейшей страны - поставщика этого вида сырья в регион обусловлено остановкой добычи на крупнейшем норвежском нефтегазовом месторождении Тролль, которая имела место в субботу в рамках планового техобслуживания.

Рост цен на мировом рынке газа в августе, который, по оценкам агентства, составил примерно 25%, связан с трудовыми спорами на нескольких заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Ранее агентство Bloomberg информировало, что возможные забастовки работников на СПГ-производствах австралийской фирмы Woodside Energy и международной нефтегазовой компании Chevron могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.