Реактор старейшей в Японии АЭС начал полноценную работу после перезапуска

Он вырабатывает электроэнергию для коммерческого использования

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Первый энергоблок старейшей в Японии АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи, перезапущенный в конце июля, перешел в полноценный режим работы и вырабатывает электроэнергию для коммерческого использования. Об этом объявила компания - оператор станции Kansai Electric Power.

Первый энергоблок "Такахамы" был впервые запущен в 1974 году и является старейшим в стране. В июле он был перезапущен впервые с 2011 года, когда из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии остановили все атомные станции.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. Из-за напряженной ситуации с балансом спроса и предложения на рынке электроэнергии власти Японии уделяют большое внимание перезапуску реакторов, остановленных после аварии на "Фукусиме-1". В настоящее время в Японии частично действуют 10 из 17 существующих в стране АЭС.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.