В Омской области вложат 17 млрд рублей инвестиций на создание логистических центров

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что это даст 3 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. кв. м логистических площадей создадут в Омской области в ближайшие три года, на эти цели будет направлено 17 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Логистика. Сегодня прямо красной нитью проходит, потому что и Транссиб через нас идет, прямо через Омск, и автомобильные магистрали, и авиация, и по Иртышу логистика также существует и в Казахстан, и в Китай. Мы сегодня занимаемся логистическим потенциалом, привлекли инвесторов. Планируем полностью обеспечить внутренние потребности Омской области в логистике. Мы за три года создадим 200 тыс. кв. м логистических площадей. Это 3 тыс. рабочих мест, 17 млрд рублей инвестиций, и закроем потребность во внутренней логистике - имеется в виду обеспечение всех федеральных сетей в Омской области - полностью", - сказал Хоценко.

Он добавил, что сейчас омским производителям продуктов необходимо ездить в Новосибирск, чтобы товар попал в федеральные сети. "Мы эту проблему закроем. Дальше смотрим на свой потенциал с крупнейшими логистическими компаниями и будем создавать логистические парки для того, чтобы использовать нашу географию и создавать у нас распредцентр, чтобы идти ниже на Казахстан, на Дальний Восток и на Китай", - добавил Хоценко.

Ранее директор компании "Логопарк "Солнечный" Юрий Хрулев сообщал, что до конца 2024 года на левом берегу Омска появится логистический центр стоимостью 12 млрд рублей и общей площадью 200 тыс. кв. м. Открытие центра позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест, а региональный бюджет ежегодно будет получать не менее 400 млн рублей.