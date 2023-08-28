В Турции заявили, что в Европе проявляют интерес к закупкам газа у республики

По словам Алпарслана Байрактара, Анкара намерена уменьшить внешнюю зависимость от энергоносителей, которая достигает 70%

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Страны Европы проявляют значительный интерес к закупкам у Турции природного газа, в том числе в качестве альтернативы российскому. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"Турция играет важную роль в обеспечении в Европе безопасности спроса на природный газ. Страны Европы ищут альтернативы российскому газу, проявляют значительный интерес к закупкам у Турции природного газа. Она является четвертым крупным поставщиком газа на континент", - сказал министр в эфире телеканала TRT. Он добавил, что Турция получает газ из 10 государств.

По словам Байрактара, Анкара намерена уменьшить внешнюю зависимость от энергоносителей, которая достигает 70%. "Наш импорт природного газа в год составляет порядка 55 млрд куб. м, или $38,4 млрд в денежном выражении, нефти - 50 млн тонн на $40 млрд", - отметил министр. Он добавил, что власти Турции проводят активную энергетическую дипломатию со странами региона, где сосредоточены две трети мировых запасов нефти и газа, ведут геолого-разведочные работы в бассейне Черного моря и на суше, в частности в юго-восточной провинции Ширнак, где было обнаружено крупное нефтяное месторождение в районе горы Габар.

Турецкий министр также сообщил о скором возобновлении работы нефтепровода из Киркука в порт Джейхан, по которому до его остановки в марте ежедневно на турецкую территорию поставлялось около 500 тыс. баррелей нефти. Он был поврежден в результате разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке Турции.