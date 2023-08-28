Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Ситуация с ценами на бензин в России

Она составила 72,821 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов составила 72,821 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,5%. Стоимость бензина этой марки обновляет рекордное значение четвертый торговый день подряд.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,38% - до 66,784 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-92 - на 0,31%, до 63,284 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,17% - до 66,507 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - выросла на 2,09%, до 34,493 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 7% - до 28,559 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 4% - до 23,528 тыс. рублей за тонну.