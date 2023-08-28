Швейцарская комиссия по конкуренции расследует поглощение банка Credit Suisse

Как сообщила газета Handelszeitung, в антимонопольных органах Конфедерации проходят слушания по этому вопросу

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) проводит расследование по поводу поглощения банка Credit Suisse крупнейшим банком страны UBS. Об этом сообщила швейцарская газета Handelszeitung со ссылкой на заявление главы ведомства Патрика Дюкре.

По его словам, в антимонопольных органах Конфедерации проходят слушания по этому вопросу. Дюкре отметил, что заключение экспертов касательно поглощения Credit Suisse будет направлено в Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Finma) "в конце сентября".

Власти Швейцарии в начале августа информировали, что банк UBS отказался от гарантий швейцарских властей по экстренному поглощению банка Credit Suisse. Речь идет о гарантиях по защите от убытков на сумму 9 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд), которые правительство страны и Национальный банк Швейцарии (НБШ) в марте 2023 года предоставили UBS для осуществления сделки.

Швейцарский банк Credit Suisse в 2022 году понес самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль финансового института за десятилетие. 19 марта НБШ сообщил, что UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов.