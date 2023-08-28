Сумма инвестиций в тепличный комплекс под Омском выросла до 30 млрд рублей

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что урожай зерновых культур планируется собрать в объеме 3 млн тонн в 2023 году несмотря на засуху

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инвестиции в первый в Омской области проект по выращиванию овощей в закрытом грунте выросли на 20% - до 30 млн рублей. За счет теплиц Омская область планирует в будущем обеспечивать продуктами Сибирь, Урал и Дальний Восток, сказал врио губернатора Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нами заинтересовалась одна крупная компания, называется она "ЭКО-культура" - это самая большая компания в стране по производству овощей закрытого грунта. Мы сегодня идем в этом направлении. Это 60 га, 30 млрд рублей инвестиций, тысяча человек планируют работать", - сказал Хоценко.

Он добавил, что проект включен в реестр Минсельхоза и будет претендовать на льготное финансирование. "Мы считаем, что можем не только Омскую область накормить, но и в целом Урал, Сибирь и Дальний Восток", - отметил Хоценко.

Он также сообщил, что урожай зерновых культур в регионе планируется собрать в объеме 3 млн тонн в 2023 году несмотря на засуху. Это на 3,45% больше, чем годом ранее - в 2022 году урожай зерна в Омской области, одном из ведущих аграрных регионов Сибири, составил 2,9 млн тонн.

Ранее Хоценко сообщал, что холдинг "ЭКО-культура" планирует построить под Омском в течение трех лет тепличный комплекс стоимостью 25 млрд рублей и площадью 60 га. В региональном Минсельхозе сообщали, что в 2022 году уровень самообеспеченности овощами в регионе составлял 63%. Такой показатель обусловлен нехваткой как раз овощей закрытого грунта, которые регион вынужден завозить из других стран.