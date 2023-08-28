Около 350 предпринимателей ЛНР ограничили торговую наценку на товары

В пресс-службе Минпромторга республики ранее сообщали, что две сети супермаркетов "Матрешка" и SPAR, работающие в ЛНР, снизят цены на 24 продовольственных товара

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 350 предпринимателей Луганской Народной Республики (ЛНР) добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга ЛНР в Telegram-канале.

"В настоящее время порядка 350 представителей мелкорозничной торговли заключили с Минпромторгом ЛНР меморандум взаимопонимания, согласившись на ограничение надбавки к оптово-отпускной цене производителя или поставщика", - сказано в сообщении.

В Минпромторге республики также сообщили, что супермаркет "Молоко" из города Донецка Донецкой Народной Республики (ДНР), представительный в Луганске, подписал меморандум взаимопонимания с ведомством - теперь надбавка на социально значимые товары в супермаркете составит не более 5%.

16 августа в пресс-службе Минпромторга республики сообщали, что две крупные сети супермаркетов "Матрешка" и SPAR, работающие в ЛНР, снизят цены на 24 продовольственных товара после подписания меморандума на добровольное ограничение торговой наценки с ведомством.