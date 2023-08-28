АКРА подтвердило девелоперу "Инград" рейтинг на уровне ВВВ+(RU) с позитивным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отметило, что этот показатель обусловлен сильным операционным риск-профилем, а также высокими оценками рентабельности, ликвидности и денежного потока

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг девелоперской группе компаний "Инград" на уровне ВВВ+(RU), повысив прогноз до позитивного. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Инград" на уровне ВВВ+(RU), повысив прогноз до "Позитивного". Кредитный рейтинг "Инграда" обусловлен сильным операционным риск-профилем, а также высокими оценками рентабельности, ликвидности и денежного потока, отмечает АКРА", - говорится в материалах.

Отмечается, что изменение прогноза по кредитному рейтингу компании на "Позитивный" обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 года.

Согласно отчету АКРА, сильный операционный риск-профиль компании определяется в целом успешной стратегией, очень высокой диверсификацией портфеля проектов (в портфеле компании 29 проектов, доля продаж по крупнейшему из них в суммарных продажах за 2023-2025 годы оценивается АКРА на уровне не выше 10%), средними оценками сроков и условий реализации объектов. "Положительное влияние на операционный риск-профиль оказывает высокая географическая диверсификация портфеля проектов вследствие работы компании в Московском регионе", - поясняет агентство.

Кроме того, сильная оценка ликвидности компании обусловлена наличием объемов невыбранной задолженности и достаточно комфортным графиком погашения общекорпоративного долга. Средневзвешенная за период с 2021 по 2025 год рентабельность по свободному денежному потоку (FCF) ожидается агентством на положительном уровне за счет увеличения объема раскрытия эскроу-счетов в 2023-2025 годах.