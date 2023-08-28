В Ставропольском крае собрали 355 млн рублей курортного сбора в 2023 году

По информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, на эти деньги благоустроят более 20 туристических объектов

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 355 млн рублей курортного сбора собрали на Ставрополье с начала года. В текущем году на собранные средства благоустроят более 20 туристических объектов, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"За 7 месяцев года на Ставрополье курортный сбор составил свыше 355 миллионов рублей. Больше, чем мы планировали, на 11 миллионов рублей - результат роста туристического потока. Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон. Перечень объектов для работы формируем сейчас. Повышенные поступления курортного сбора помогут сделать его шире", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, в этом году в работе 24 проекта. "Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры. Напомню, что жителям края курортный сбор платить не нужно. Рост поступлений в этом году нам обеспечили гости из других регионов", - добавил губернатор.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно документу, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно. В число регионов, которые смогут взимать курортный сбор, также включены Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус". На Ставрополье его сумма составляет 100 рублей с человека в день.

Ставропольский край в 2022 году посетили 1,7 млн туристов, что на 30% больше показателей 2021 года.