"Газпром нефть" запустит производство российских синтетических масел

Компания также введет в эксплуатацию комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустит в 2023 году на Омском заводе смазочных материалов комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП), который позволит отказаться от использования импортных базовых масел и обеспечить российский рынок смазочными материалами на отечественной основе. Об этом сообщает компания.

Новый комплекс станет крупнейшим в России производством компонентов для синтетических масел, применяемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании. Его мощность составит 220 тыс. тонн в год, инвестиции превысят 44 млрд рублей.

"Комплекс гидроизодепарафинизации - один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

Кроме того, "Газпром нефть" в 2023 году введет в эксплуатацию комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ. Он позволит заменить сразу шесть установок предыдущего экологического поколения, повысить эффективность производства топлива, дополнительно снизить воздействие на окружающую среду.

Производительность объекта составит 8,4 млн тонн в год по нефти и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату.