Турция и Саудовская Аравия будут сотрудничать в ветряной и солнечной энергетике

Глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар заявил, что конкретные сведения насчет инвестиций появятся в ближайшие дни

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Турция и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области освоения природных ресурсов. Документ в том числе предусматривает совместную работу двух стран для реализации проектов в ветряной и солнечной энергетике, сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

"Нас [министерство] сегодня посетил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии [Бандар ибн Ибрахим аль-Хурайф], с которым мы подписали важное соглашение о сотрудничестве в области освоения природных ресурсов", - сказал турецкий министр в эфире телеканала TRT. Он выразил надежду, что обе страны в кратчайшие сроки приступят к его реализации.

Он добавил, что соглашение подписано в свете договоренностей, достигнутых в ходе турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива в июле. По словам Байрактара, республика подписала с Саудовской Аравией и Катаром соглашения на $50 млрд, из которых $29 млрд приходятся на сферу энергетики. "Мы рассчитываем на новые соглашения в области возобновляемых источников энергии", - отметил Байрактар, добавив, что конкретные сведения насчет инвестиций появятся в ближайшие дни.