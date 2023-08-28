"Т Плюс" может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 8,99 копейки на акцию

Реестр на получение дивидендов будет закрыт 10 октября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года из расчета 8,99 копейки на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов будет закрыт 10 октября 2023 года.

За первое полугодие 2022 года компания выплатила аналогичный размер дивидендов.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.