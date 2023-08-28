Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в I полугодии снизилась на 11%

Выручка за этот период увеличилась на 13%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Т Плюс" по итогам I полугодия 2023 года получила 11,878 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 11% ниже, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за этот период увеличилась на 13% - до 247,2 млрд рублей.

Операционная прибыль упала на 19% - до 19,5 млрд рублей, прибыль до уплаты налогов снизилась на 8,8% - до 15,48 млрд рублей.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал в час.