Гросси заявил, что украинское наступление создает дополнительные риски для ЗАЭС

Концентрация военных действий в Запорожской области увеличивает вероятность атаки на станцию или ущерба для нее, отметил глава МАГАТЭ

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Украина в последние дни концентрирует усилия по наступлению в Запорожской области, что увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая на мероприятии Шведского института международных отношений.

"Как вы знаете, сейчас идет контрнаступление, которое в последние дни концентрировалось в Запорожской области. Я говорю о регионе, а не самой станции. Это, конечно, увеличивает вероятность атаки на станцию или ущерба для нее", - сказал он. Мероприятие транслировалось в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Глава агентства напомнил, что ранее озвучил в Совете Безопасности ООН принципы по обеспечению безопасности станции, в частности, недопустимость атак с Запорожской АЭС или в ее сторону. Последствия потенциального инцидента на станции отразятся не только на соседних странах, но и на Европе в целом, считает Гросси.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами.