На Кубани почти 4 тыс. семей получили с начала года региональный материнский капитал

Всего на эти цели в регионе в 2023 году предусмотрели 880,3 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Почти 4 тыс. семей в Краснодарском крае получили с начала 2023 года средства регионального материнского капитала за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"С начала года почти 4 тыс. кубанских семей получили средства материнского капитала, такая поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Демография", - сказали в пресс-службе.

Размер краевого маткапитала составляет 147 165 рублей, на его выплату из регионального бюджета на 2023 год предусмотрели 880,3 млн рублей.

"С начала года выдали 6 247 уведомлений на получение маткапитала семьям, имеющим трех и более детей, средствами уже распорядились 3 956 семей, использовать их в полном объеме либо по частям возможно по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий на территории края, газификацию или получение образования детьми", - продолжили в пресс-службе со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития. Также по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей кубанские семьи могут использовать маткапитал на погашение ипотечного кредита, а на медицинскую реабилитацию ребенка средства можно направить в любое время.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках нацпроекта "Демография" женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и мамы дошкольников могут в регионе бесплатно обучиться новой профессии, найти работу и начать собственное дело.