28 августа, 13:32,
обновлено 28 августа, 13:58

В правящей партии Турции сообщили, что Эрдоган обсудит зерновую сделку с Путиным в Сочи

AP Photo/ Vadim Ghirda
© AP Photo/ Vadim Ghirda

По данным газеты Daily Sabah, предстоящие переговоры могут указывать на "прогресс в деле возвращения РФ в зерновую сделку"

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время обсудить в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

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"Наш президент провел дипломатическую работу, чтобы не допустить продовольственного кризиса в мире. Как вы знаете, в ближайшее время наш господин президент отправится в Сочи для переговоров с президентом Путиным. Мы надеемся, что после этой встречи ситуация вокруг зерновой сделки получит развитие", - сообщил Челик на пресс-конференции в Анкаре.

Как утверждает газета Daily Sabah, предстоящие переговоры Эрдогана и Путина в Сочи могут указывать на "прогресс в деле возвращения РФ в зерновую сделку".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган отправится на переговоры с Путиным в РФ 8 сентября.

24 августа дипломатический источник в Турции сообщил ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Турецкие СМИ отмечали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча двух лидеров состоится скоро, однако не стал называть конкретные даты. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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