В Калужской области на подготовку к отопительному сезону направят более 851 млн рублей

По словам главы региона Владислава Шапши, дополнительно привлекли 1,1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса в Малоярославце, обновление котельной и теплосетей в Калуге

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. В Калужской области направят на подготовку к отопительному сезону 851 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

"В этом году на эти цели направляем 851 млн рублей. Серьезную поддержку получили от Правительства России. Благодаря механизмаму инфраструктурного меню дополнительно привлекли 1,1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса в Малоярославце, обновление котельной и теплосетей в Калуге", - написал он, добавив, что подготовка к отопительному сезону должна завершиться к 15 сентября.

Как уточнил губернатор, в Калуге построят и реконструируют 8 газовых котельных и 2,5 км тепловых сетей, заменят 12,5 км изношенных теплосетей. Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин, отметил, что готовность объектов ЖКХ составляет 94%, в том числе из 566 котельных подготовили 529, из 20 млн кв. м. жилфонда - 19.

Шапша дал поручение министру региона, уделить особое внимание отстающим муниципалитетам и тем, кто в 2022 году не получили паспорта готовности.

В 2023 году регион направил на подготовку к отопительному сезону меньше средств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на подготовку предыдущего отопительного сезона затратили около 940 млн рублей, о причинах сокращения не уточняется.