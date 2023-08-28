В Якутии учредили гранты лучшим колледжам и техникумам

Их размер составит 5 млн рублей

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Указ об учреждении грантов для поощрения профессиональных образовательных организаций подписан в Якутии, первые гранты вручат в День среднего профессионального образования, 2 октября. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 28 августа прошла встреча со студентами и представителями системы среднего профессионального образования республики.

"Среднее профессиональное образование - наша кузница кадров, с каждым годом она становится престижнее. Все участники встречи поделились, что с большой радостью восприняли подписание указа об учреждении грантов для поощрения профессиональных образовательных организаций, которые будут вручаться уже с этого года, в День среднего профессионального образования в России - 2 октября. Лучший колледж получит грант в размере 10 млн рублей, а призеры в шести номинациях - по 5 млн рублей", - написал Николаев.

Как уточнили в региональном правительстве, гранты по 5 млн рублей учредили в шести номинациях: "Лучший в образовании", "Лучший в профессии", "Лучший в науке", "Лучший в спорте", "Лучший в творчестве", "Лучший в общественной деятельности".

В Якутии в 42 учебных заведениях среднего профессионального образования обучаются более 24 тыс. студентов. В республике действует программа капитального ремонта и оснащения 25 учреждений СПО до 2027 года.