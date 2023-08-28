СМИ: Британия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

По данным газеты i, Киев является лишь 76-м крупнейшим торговым партнером Лондона, на которого приходится 0,1% всего британского торгового оборота

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Великобритания и Украина начали обсуждать возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами по завершении боевых действий в республике. Об этом сообщила газета i со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что Украина является лишь 76-м крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, на которого приходится 0,1% всего британского торгового оборота. Издание указало, что британские строительные компании особенно сильно заинтересованы в получении контрактов на восстановление украинской инфраструктуры по окончании военных действий.

Согласно источникам i в Киеве, Украина готова предоставить британской стороне возможность участвовать в торгах на получение контрактов стоимостью десятки миллиардов долларов, тем самым отблагодарив Лондон за поставки военной техники. Отмечается, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уже обсудил этот вопрос с правительством Великобритании. Среди строительных и инженерных компаний, которые могут рассчитывать на щедрые контракты, газета упомянула Balfour Beatty, Amey и Mace.

В июне в Лондоне прошла международная конференция по восстановлению Украины. Как заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, участники мероприятия пообещали в ближайшие годы выделить Киеву €60 млрд. Клеверли добавил, что помочь Украине готов и бизнес. По его словам, уже более 500 компаний из 42 стран, включая Google, Siemens, Uber, взяли на себя обязательства оказывать поддержку Украине.