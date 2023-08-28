В Москве объявили победителей премии "Лучший промышленный дизайн России"

Проекты были представлены по номинациям "Хай-тек", "Электронные устройства", "Транспортное средство", "Городской дизайн", "Упаковка продуктов питания", "Бытовая химия", "Мебель и предметы интерьера"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Церемония награждения победителей премии "Лучший промышленный дизайн России" состоялась в Москве, сообщил корреспондент ТАСС.

"Мы с вами живем в такое время, когда все современные технологические решения становятся доступнее. А также все большую значимость приобретает промышленный дизайн, удобство пользования, эстетическая составляющая. Поэтому мы совместно с коллегами из министерства промышленности, а также культуры предложили провести такое соревнование с тем, чтобы подстегнуть интерес к промышленному дизайну. Потому мы уверены - за этим будущее. Это позволяет производителям привлекать внимание потребителей, а также активно занимать ниши на рынке. <...> Поэтому с большим удовольствием награждаем сегодня победителей, которые прошли достаточно жесткий отбор", - сказал на церемонии заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова, в Москве продолжат развивать это направление, а также награждать лучших.

Проекты были представлены по семи номинациям: "Хай-тек", "Электронные устройства", "Транспортное средство", "Городской дизайн", "Упаковка продуктов питания", "Бытовая химия", "Мебель и предметы интерьера". На участие в премии было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны. Из них 70 проектов вошло в шорт-лист. Среди тех, кто оценивал проекты - ведущие промышленные дизайнеры и эксперты. Кроме того, проводилось народное голосование. Более 100 тыс. человек оставили свои голоса за наиболее понравившиеся проекты.