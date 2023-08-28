Право экспорта на Кубу получили еще девять российских животноводческих предприятий

Речь идет о трех свиноводческих компаниях, двух предприятиях по производству молочной продукции, одной организации по производству готовой мясной продукции, одной - производящей мясную и готовую мясную продукцию, одной - по производству мяса птицы, одной - по производству говядины

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Девять российских животноводческих предприятий получили право на экспорт продукции на Кубу. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"Министерство сельского хозяйства Национального центра здоровья животных Республики Куба сообщило об аттестации девяти новых российских животноводческих предприятий для поставок продукции на кубинский рынок", - говорится в сообщении.

По итогам проведенной в период с 19 по 30 июня 2023 года инспекции организаций по производству продуктов животного происхождения доступ на рынок Кубы получили три свиноводческих компании, два предприятия по производству молочной продукции, одна организация по производству готовой мясной продукции, одна - производящая мясную и готовую мясную продукцию, одна - по производству мяса птицы, одна - по производству говядины.

Также кубинская сторона продлила аккредитацию уже ранее аттестованным компаниям сроком на два года под гарантии Россельхознадзора.

Всего на кубинский рынок аттестованы 23 российских предприятия, сообщило ведомство.

Так, свинину могут поставлять семь организаций, готовую мясную продукцию - пять, мясо птицы - четыре, молочную продукцию - четыре, говядину - две, рыбные консервы - одна. Также одна компания утверждена для поставок кормов растительного происхождения (одно предприятие имеет два аттестованных вида деятельности).