СМИ: в Чехии за первую половину 2023 года купили больше оружия, чем за весь 2022 год

По данным Prague Monitor, МВД страны зарегистрировало покупку почти 12,5 тыс. единиц огнестрельного оружия

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. За первые шесть месяцев 2023 года жители Чехии приобрели больше пистолетов и винтовок, чем за весь 2022 год. Об этом сообщил портал Prague Monitor.

По данным издания, в первой половине 2023 года Министерство внутренних дел Чехии зарегистрировало покупку почти 12,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, что на 3,5 тыс. больше, чем за весь 2022 год. В первую очередь речь идет об оружии, не требующем лицензии: газовых пистолетах и револьверах. Подобное оружие используется в целях самообороны или в спорте, для его покупки достаточно предъявить только удостоверение личности, поясняет издание.

"Мы однозначно интерпретируем это как реакцию на конфликт на Украине. Люди хотят быть готовыми", - цитирует издание главу департамента политики безопасности МВД Чехии Милену Бачковскую. По ее словам, количество владельцев лицензий, позволяющих приобретать огнестрельное оружие, в этом году выросло на 5 тыс., в то время как обычно за год их число увеличивается не более чем на 2,5 тыс. Отдельно она отметила тот факт, что в 2023 году выросло число женщин, которые приобрели лицензионное оружие. Если обычно они составляют не более 10% всех покупателей, то в этом году на их долю пришлось около четверти всех покупок.