В Ростове-на-Дону начали строить завод полного цикла по производству ноутбуков

Реализовать проект намерены к 2025 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Российская компания "Бештау" приступила к строительству первого в России завода по выпуску ноутбуков, состоящих из компонентов собственного производства. Реализовать проект с объемом инвестиций 8 млрд рублей планируют в Ростове-на-Дону в 2025 году, передает корреспондент ТАСС.

Символический камень заложили на строительной площадке завода на улице Доватора - памятную табличку прикрепили к каменному постаменту в виде ноутбука губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор "Бештау" Олег Осипов.

"Одна из задач, которая стоит сегодня перед страной, - обеспечение технологического суверенитета. Это то, что будет здесь происходить в ближайшее время. Убежден, что в 2025 году мы будем свидетелями того, что появился не просто новый завод, а фактически новая отрасль продукции, которая востребована в любой сфере и в любом регионе Российской Федерации. Новая компьютерная техника, литий-ионные аккумуляторы, которые сегодня очень востребованы, - это то, что будет предметом этого завода", - сказал Голубев.

По информации властей, инвестиционный проект предполагает строительство пяти комплексов, общая производственная площадь которых составит около 9 тыс. кв. м. На предприятии будет налажен выпуск ноутбуков, состоящих из компонентов собственного производства, и литий-ионных аккумуляторов, также увеличится объем производства электронных плат. Запуск завода позволит создать более 700 рабочих мест.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции. Плановый объем производства на 2023 год составляет 200 тыс. единиц техники.