СМИ: авиакомпании Таиланда предложили увеличить число рейсов на 20% к пику турсезона

Как пишет газета Khaosod, новое правительство королевства планирует увеличить доходы от туризма с нынешних $54 млрд до $94 млрд к 2024 году

БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Таиландские авиакомпании предложили увеличить число рейсов как минимум на 20% к высокому туристическому сезону, который начинается в стране с ноября. Об этом сообщила газета Khaosod.

По информации издания, премьер-министр Сеттха Тхависин провел встречу с руководством восьми авиакомпаний Таиланда и крупнейшим оператором аэропортов страны - компанией Airports of Thailand. "Туризм является наиболее важным краткосрочным экономическим стимулом для правительства, - указал глава правительства. - Партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи" - прим. ТАСС) предполагает, что четвертый квартал этого года станет высоким сезоном. Если мы сможем начать работу раньше, то мы извлечем выгоду, поскольку частный сектор будет готов принять прибывающих гостей".

Как ранее заявил Тхависин, новое правительство Таиланда планирует увеличить доходы от туризма с нынешних 1,9 трлн батов ($54 млрд) до 3,3 трлн батов ($94 млрд) к 2024 году. Турпоток в королевство достиг рекордного уровня в 2019 году: тогда в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, в том числе 1,5 млн россиян, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.