В строительство птицеводческих блоков в Пензенской области намерены вложить 7 млрд рублей

Начать возведение двух объектов планируют в сентябре 2023 года в селе Большая Елань

ТАСС, 28 августа. Группа компаний "Дамате" инвестирует в строительство двух птицеводческих блоков мощностью 24,3 тыс. тонн индейки в год почти 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев обсудил с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко стратегические вопросы развития "Дамате". Компания построит в регионе два новых птицеводческих блока мощностью 24,3 тыс. тонн индейки в живом весе в год. Сумма инвестиций составит 6,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Объекты будут расположены в селе Большая Елань, начало строительства запланировано на сентябрь 2023 года. Бабаев отметил, что число сотрудников компании продолжает расти и увеличится с 6,5 тыс. человек до 8 тыс. человек.

Мельниченко положительно оценил инвестиционную активность компании и положительную динамику развития на территории региона, отметив, что "Дамате" является стратегическим партнером Пензенской области на протяжении многих лет.

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику. В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки мощностью 155 тыс. тонн продукции в убойном весе в год.