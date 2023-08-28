Спрос на отдых на курортах Краснодарского края в бархатный сезон вырос на 20%

Туроператоры также зафиксировали снижение цен на отдых в пределах 10-30% по сравнению с летним сезоном

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых на курортах Краснодарского края в предстоящий бархатный сезон в среднем на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

На фоне роста цен на основные направления зарубежного массового отдыха в 2023 году на российских курортах в течение высокого летнего сезона фиксировали рост туристического потока. В связи с перегрузкой туристической инфраструктуры отмечались всплески роста цен на отдых.

"В целом, по словам эксперта, спрос на отдых в бархатный сезон на курортах Краснодарского края в этом году в среднем на 20% выше, чем в прошлом", - говорится в сообщении.

Касаемо прогнозов по загрузке курортов края на бархатный сезон, в Анапе и Геленджике прирост бронирований уже выше прошлогодних показателей на 30 и 15% соответственно. Также в 2023 году в туристической индустрии наблюдается тенденция поздних бронирований - за неделю до прибытия.

В части цен на отдых, туроператоры отмечают, что отдых в Краснодарском крае в предстоящий бархатный сезон будет в пределах 10-30% дешевле, чем в разгар лета. Так, по данным коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, небольшие гостиницы и пансионаты уже начали снижать стоимость размещения с конца августа, более крупные отели пересмотрят тарифы в пользу снижения после 10-15 сентября. Диапазон разницы между ценами на отдых в летний период и бархатный сезон в 2023 году будет составлять 10-30%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину августа Краснодарский край принял 11,6 млн туристов. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.