СМИ: голландские провинции потребовали €58 млрд на борьбу с выбросами азота

По информации De Telegraaf, еще €35 млрд власти страны хотят выделить на борьбу с изменением климата

ГААГА, 28 августа. /ТАСС/. Голландские провинции потребовали в общей сложности €58 млрд для реализации планов по сокращению выбросов азота и сохранения природы. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

По информации издания, ранее голландское правительство обратилось к регионам с просьбой направить соответствующие долгосрочные планы. В общей сложности центральные власти были готовы выделить на эти цели €24,3 млрд. Однако запрашиваемая сумма оказалась более чем в два раза больше.

Как заявила министр природы и политики сокращения азотных выбросов Кристианна ван дер Вал-Зеггелинк, провинциям придется пойти на сокращения, поскольку объем выделяемых средств увеличиваться не будет. Более того, "не исключено, что данная сумма может быть пересмотрена в сторону снижения в связи с непростой финансовой ситуацией в стране", добавила она.

Еще €35 млрд голландские власти хотят выделить на борьбу с изменением климата. De Telegraaf утверждает, что в бюджете наблюдается нехватка средств, поэтому вполне возможно, что объемы финансирования обеих программ будут сокращены в ходе переговоров о бюджете на 2024 год.

Однако при этом ван дер Вал-Зеггелинк надеется, что поиск решения продолжится. "Если мы не решим проблему азота, я вижу два риска: первый - это то, что вмешается Брюссель, - сказала она. - Это реальный риск. Второй - это экономический ущерб для Нидерландов. Мы уже не можем позволить себе расширение энергосистемы из-за отсутствия квот на выбросы азота. Это также относится к расширению инфраструктуры и различным жилищным проектам. Вы можете быть за или против этого, но такова правовая реальность, в которой мы находимся".