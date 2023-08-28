В Кирове введут гранты школам за успешно сдавших ЕГЭ по математике и физике учеников

В правительстве региона считают, что такая мера поможет готовить больше инженерных кадров

КИРОВ, 28 августа. /ТАСС/. В Кировской области в 2024 году введут гранты для школ, ученики которых успешно сдают ЕГЭ по математике и физике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кировские школы получат гранты за учеников, успешно сдавших ЕГЭ по математике и физике. Новая мера поддержки будет введена со следующего года", - говорится в сообщении.

Ранее в области ввели доплаты учителям, успешно подготовившим учеников к ЕГЭ по физике и математике. Такая меря, по мнению властей, поможет переориентировать образование на нужды экономики страны и области, готовить больше инженерных кадров. С этой же целью в регионе увеличили бюджетный прием на специальности группы "Машиностроение", специалисты готовят заявку на создание Кампуса мирового уровня по станкостроению.

В 2023 году в регионе с целью привлечения в учебные заведения талантливой молодежи ввели стипендию для 100-балльников, поступивших в кировские вузы. Студенты, набравшие наивысший балл по одному из предметов, будут получать 30 тыс. ежемесячно весь первый курс. "Мера дала первый результат. Если в прошлом году у нас остались шесть 100-балльников, то в этом году в четыре раза больше - 24 выпускника с максимальным результатом ЕГЭ поступили в кировские вузы", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Соколова.

По данным правительства области, в новом учебном году в школы области придут 147,2 тыс. детей, из них более 14,8 тыс. - первоклассники. Образовательный процесс во всех школах начнется в очном режиме. Всего в 2023 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году, проведение ремонтных работ, закупку оборудования и мебели из областного бюджета направили 687,9 млн рублей.